Yota позволила выбирать точное количество минут и гигабайт в тарифе

Сообщается, что компания Yota стала первой среди российских операторов, кто ввёл индивидуальные тарифы для пользователей. Теперь абоненты могут выбирать от 0 до 2000 минут и от 1 ГБ трафика до полного безлимита. Конечно, различные сборки будут иметь разную цену. Например, 156 минут и 10 ГБ трафика обойдутся москвичу в 399 рублей в месяц. Стоимость будет зависеть и от региона подключения. Так, в Екатеринбурге 500 минут и безлимитный интернет будут стоить 355 рублей.

Напомним, раньше Yota позволял выбирать абонентам только готовые пакеты.