Yota разрешила раздавать безлимитный интернет со смартфона за 100 рублей в месяц

Скриншотом сообщения Yota поделился Михаил Косулин @MikeKosulin с сайтом Mobile-review.com. Раздача интернета, если подключён тариф компании с безлимитным доступом, по умолчанию ограничена. Летом оператор представил услугу раздачи интернета на 30 дней стоимостью от 350 до 400 рублей. Теперь Yota решила снизить цену, чтобы привлечь тех, кто не решался на безлимитный интернет из-за стоимости раздачи.

Сейчас цена составляет 100 рублей в месяц. Это не скидка, как уверяет Yota, а постоянная стоимость. Подключить услугу можно в приложении или по номеру 11123#.