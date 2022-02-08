Yota выпустила выгодный тариф за 390 руб/мес для активных пользователей интернета

Помимо этого в пакет услуг связи по новому тарифу входят 300 минут.

Сама Yota считает, что этот тариф подойдёт для «чиллеров». Так она назвала категорию своих клиентов, которые «не любят напрягаться, чаще выбирают жизненный баланс и готовые решения». Им не очень подходит гибкий конструктор связи, а вот «Тариф за 390» — идеальный вариант.

В Yota заявили, что считают это наиболее оптимальным соотношением цены и наполнения. Те же, кому условия не очень нравятся, могут выбрать точное количество минут и гигабайт в пакете, а также приобрести безлимитный доступ к приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, YouTube.