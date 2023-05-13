YouTube-блогер устроил крушение самолета ради денег и просмотров

Джейкоб признал себя виновным по обвинению в уничтожении и сокрытии с намерением помешать федеральному расследованию, что предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет федеральной тюрьмы. Он признался, что его мотивом для этого трюка было желание получить прибыль от рекламы в видео.

Вооружившись видеокамерами, парашютом и селфи-палкой, Джейкоб поднялся на борт своего самолета. Примерно через 35 минут полета он выпрыгнул из самолета, записывая свой спуск на парашюте. Самолет упал в сухой кустарник в Национальном лесу Лос-Падрес. После этого он отправился пешком к месту крушения.

Но на этом выходки Джейкоба не закончились. Он ждал два дня, прежде чем сообщить о происшествии в Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), намерено назвав крушение несчастным случаем. Он даже солгал следователям о местонахождении обломков самолета.

Все это испытание служит ярким напоминанием о том, на какие меры готовы пойти некоторые люди ради интернет-славы и денежной выгоды.