YouTube борется с видео, в которых мужчин называют более важными работниками, чем женщин

Пользователь по имени Mr. Obvious записал ролик под названием Woman Does 6% of the Work but Gets 100% of the Credit («Женщина делает 6% работы, но получает 100% похвал»). В нём автор рассказал, что Боуман якобы написала только несколько тысяч строк кода для алгоритма, в то время, как её коллега-мужчина написал 850 тысяч строк. Сам коллега в своём твиттере написал, что работа была командной и заявил, что сексистам тут не место.

Ролик довольно быстро набрал популярность, и алгоритмы YouTube способствовали его дальнейшему продвижению. Пользователи обрушились на видеохостинг с критикой. В итоге, представители YouTube заявили, что работают над тем, чтобы более релевантными в поисковых запросах становились результаты от проверенных источников.