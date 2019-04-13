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YouTube борется с видео, в которых мужчин называют более важными работниками, чем женщин

Алгоритмы видеохостинга продвигали сексисткое видео про одного из создателей фото чёрной дыры
На этой неделе мир увидел первый снимок чёрной дыры, а точнее тени объекта в центре активной галактики M87. Снимок был получен усилиями целой команды учёных, в том числе, благодаря инженеру MIT Кэти Боуман (Katie Bouman), руководившей разработчиками алгоритма визуализации чёрной дыры. YouTube раскритиковали за продвижение видео, в котором автор обвиняет женщину в присваивании заслуг коллег-мужчин.

Пользователь по имени Mr. Obvious записал ролик под названием Woman Does 6% of the Work but Gets 100% of the Credit («Женщина делает 6% работы, но получает 100% похвал»). В нём автор рассказал, что Боуман якобы написала только несколько тысяч строк кода для алгоритма, в то время, как её коллега-мужчина написал 850 тысяч строк. Сам коллега в своём твиттере написал, что работа была командной и заявил, что сексистам тут не место.

Ролик довольно быстро набрал популярность, и алгоритмы YouTube способствовали его дальнейшему продвижению. Пользователи обрушились на видеохостинг с критикой. В итоге, представители YouTube заявили, что работают над тем, чтобы более релевантными в поисковых запросах становились результаты от проверенных источников.

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