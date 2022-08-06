YouTube-канал Госдумы засудит Google за блокировку

YouTube-канал «Дума ТВ» подал иск к компании Google, сообщает РБК со ссылкой на Telegram депутата нижней палаты парламента от «Единой России» Антона Горелкина. Он считает, что у канала есть перспектива выиграть иск.

Горелкин также напомнил о блокировке YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

«Дума ТВ» заблокировали, так как США ввели санкции против депутатов нижней палаты и самой Госдумы как учреждения. Причиной тому послужил ввод российских войск на территорию Украины.