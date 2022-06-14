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YouTube-канал вдохновил физиков на открытие

И такое бывает
Физики из Канады и Польши вдохновились научно-популярным каналом на YouTube и смоделировали падение выстроенных в ряд костяшек домино. Это позволило понять природу процесса.
YouTube-канал вдохновил физиков на открытие

YouTube-канал принадлежал инженеру Дестину Сэндлину. В 2017 году он провёл высокоскоростную съёмку падающих на различных поверхностях костяшек. Благодаря им он даже обнаружил зависимость скорости волны от трения в системе. Учёные вдохновились этими результатами и решили построить численную модель падающих костяшек.

Модель показала, что трение становится причиной возникновения аномалий, связанных с остановкой волны опрокидывания. Источников для аномалий два. Во-первых, при близкой расстановке костяшек они могут без опрокидывания сбиться в вертикальную устойчивую стопку. Во-вторых, при дальней расстановке, если трение между костяшками высокое, они начинали проскальзывать обратно. Выяснилось, что начиная с некоторого значения интервала, а также поверхностного трения, скорость волны перестает зависеть от соответствующего коэффициента. Это похоже на поведение сыпучих материалов при деформации.

Новая формула учёных включила в себя трение между костяшками.

Источник:N+1
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