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YouTube лишат всех видео для детей

Вынесут в отдельное приложение
Компания Google рассматривает возможность удаления из YouTube всего детского контента. Всё из-за расследования Федеральной торговой комиссии США о нарушении компанией Закона о конфиденциальности детей в интернете.

Все видеоролики для детей перенесут в отдельное приложение YouTube Kids. Также Google собирается отключить функцию автоматического воспроизведения для такого контента. Видимо, чтобы дети не могли сидеть и долгое время просматривать бесконечный поток роликов.

Как пишут СМИ, не все сотрудники компании довольны такими изменениями. Дело в том, что вынесение детского контента с основной платформы может привести к снижению рекламных гонораров. Однако руководство Google согласно с тем, что сейчас дети могут просматривать на YouTube те ролики, которые им смотреть не положено. И это неправильная ситуация.

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