YouTube лишат всех видео для детей

Все видеоролики для детей перенесут в отдельное приложение YouTube Kids. Также Google собирается отключить функцию автоматического воспроизведения для такого контента. Видимо, чтобы дети не могли сидеть и долгое время просматривать бесконечный поток роликов.

Как пишут СМИ, не все сотрудники компании довольны такими изменениями. Дело в том, что вынесение детского контента с основной платформы может привести к снижению рекламных гонораров. Однако руководство Google согласно с тем, что сейчас дети могут просматривать на YouTube те ролики, которые им смотреть не положено. И это неправильная ситуация.