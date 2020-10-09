YouTube может превратиться в интернет-магазин

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. YouTube стал предлагать авторам видео специальное программное обеспечение, которое предоставляет инструменты аналитики и торговли Google. Это позволит сделать из YouTube-роликов своеобразный каталог товаров. Пользователи смогут просматривать и выбирать продукцию, не переходя в какие-либо онлайн-магазины.

Также журналисты узнали, что YouTube сотрудничает с канадской компанией Shopify, которая разрабатывает программное обеспечение для онлайн-магазинов.

В YouTube уже подтвердили, что работают над проектом. Если всё пойдёт по плану, то в компании надеются конкурировать с крупнейшими площадками Amazon и Alibaba.