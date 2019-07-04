Ferra

YouTube начал блокировать ролики, обучающие хакеров

И не только
YouTube обновил свои правила, касающиеся «вредного или опасного контента». Теперь видеохостинг имеет право блокировать ролики, содержащие инструкцию по взлому систем или фишингу. Проблема в том, что «опасными» YouTube может заклеймить и видео, обучающие интересным компьютерным фишкам.

Как это случилось с каналом Null Byte, на котором есть плейлист Cyber Weapons Lab с видео для начинающих этичных хакеров (тестируют системы на безопасность) и компьютерщиков. Его автор не смог загрузить на хостинг видеоинструкцию по удалённому запуску фейерверка через Wi-Fi. Другие ролики на канале YouTube заблокировал. Объяснено это было новыми правилами.

К счастью, чуть позже видеохостинг признал, что заблокировал контент по ошибке, а в руководстве есть исключение для роликов, главная цель которых — образовательная, научная или художественная. Тем не менее, это хороший пример неточной и непрозрачной работы алгоритма.

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