YouTube начал блокировать видео с постановочными спасениями животных

Видеосервис рассказал журналистам, что наблюдается тревожная тенденция, по которой появляются постановочные ролики с насилием над животными. В таких видео, например, щенка могут отдать на удушение змее, кошек хоронят заживо, а собак привязывают к железнодорожным путям.

YouTube также собирается принять жёсткие меры в отношении видеороликов, в которых демонстрируется поедание животных. Речь, судя по всему, идёт о поедании заживо. При этом ролики, в которых заживо поедают беспозвоночных, в частности осьминогов, запрещаться не будут, потому что этих существ традиционно принято есть таким способом.

Как модераторы будут отличать настоящие видео со спасениями от постановочных, YouTube не пояснил.