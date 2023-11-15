YouTube начал борьбу с контентом, созданным искусственным интеллектом

Авторы, не сообщившие об использовании искусственного интеллекта, могут быть наказаны, в том числе удалением или приостановкой выпуска контента.

Теперь пользователи еще и могут требовать удаления созданного искусственным интеллектом или измененного контента, например, дипфейков, в которых фигурируют знакомые лица. Однако при принятии решения об удалении YouTube будет учитывать такие факторы, как пародийность и общественный статус человека.

Кроме того, музыкальные партнеры могут запросить удаление музыки, сгенерированной искусственным интеллектом и имитирующей голос исполнителя.