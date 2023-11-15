YouTube начал борьбу с контентом, созданным искусственным интеллектом

YouTube начал борьбу с контентом, созданным искусственным интеллектомНовая политика и инструменты
YouTube решает проблемы, связанные с контентом, создаваемым искусственным интеллектом, с помощью новых правил и инструментов. Теперь площадка будет требовать от авторов сообщать, когда они создают измененный или полностью «искусственный» контент, который выглядит реалистично, особенно если он касается таких деликатных тем, как выборы или текущие конфликты.
Авторы, не сообщившие об использовании искусственного интеллекта, могут быть наказаны, в том числе удалением или приостановкой выпуска контента.
Теперь пользователи еще и могут требовать удаления созданного искусственным интеллектом или измененного контента, например, дипфейков, в которых фигурируют знакомые лица. Однако при принятии решения об удалении YouTube будет учитывать такие факторы, как пародийность и общественный статус человека.
Кроме того, музыкальные партнеры могут запросить удаление музыки, сгенерированной искусственным интеллектом и имитирующей голос исполнителя.