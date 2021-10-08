YouTube начал наказывать видеоканалы за критику глобального потепления

В своём блоге YouTube написал, что в последние годы видит обеспокоенность партнёров по поводу рекламы, которая касается «неточных заявлений» об изменении климата. «Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом», — сказали в YouTube.

Поэтому сервис решил запретить рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшемуся научному консенсусу относительно существования и причин изменения климата. В список входят материалы, в которых изменение климата называют мистификацией или мошенничеством и ставится под сомнение то, что человек влияет на глобальный климат.

YouTube будет проверять контент как с помощью алгоритмов, так и вручную.