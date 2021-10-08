Наука и технологии
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YouTube начал наказывать видеоканалы за критику глобального потепления

Не даст им зарабатывать
YouTube обновил свои правила по монетизации роликов, касающихся изменения климата. Сервис будет лишать возможности заработка авторов, отрицающих глобальное потепление.
YouTube начал наказывать видеоканалы за критику глобального потепления

В своём блоге YouTube написал, что в последние годы видит обеспокоенность партнёров по поводу рекламы, которая касается «неточных заявлений» об изменении климата. «Рекламодатели просто не хотят, чтобы их реклама появлялась рядом с этим контентом», — сказали в YouTube.

Поэтому сервис решил запретить рекламу и монетизацию контента, который противоречит устоявшемуся научному консенсусу относительно существования и причин изменения климата. В список входят материалы, в которых изменение климата называют мистификацией или мошенничеством и ставится под сомнение то, что человек влияет на глобальный климат.

YouTube будет проверять контент как с помощью алгоритмов, так и вручную.