YouTube начал общемировую блокировку всех российских СМИ

Наука и технологии
Вчера в 23:14
1 мин.
YouTube начал общемировую блокировку всех российских СМИНекоторые каналы, например «Россия 1», уже недоступны
YouTube начал блокировать российские государственные СМИ по всему миру. Украинские власти требовали этого с самого начала российской «спецоперации».
Видеохостинг YouTube сообщил, что обновил свои правила и теперь будет блокировать каналы, связанные с государственными СМИ России, по всему миру. То есть недоступны они будут и из России. Некоторые каналы и видео невозможно посмотреть уже сейчас.
В YouTube пояснили, что решение вступает в силу немедленно, но может потребоваться некоторое время, чтобы были заблокированы все каналы. Уже, например, недоступны каналы «Россия 1», RT, «Россия 24».
Помимо этого, видеохостинг приостанавливает все способы монетизации в России.
Сегодня в России заблокировали сервисы Meta — Instagram и Facebook.
Источник: Twitter