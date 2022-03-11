YouTube начал общемировую блокировку всех российских СМИ

Видеохостинг YouTube сообщил, что обновил свои правила и теперь будет блокировать каналы, связанные с государственными СМИ России, по всему миру. То есть недоступны они будут и из России. Некоторые каналы и видео невозможно посмотреть уже сейчас.

В YouTube пояснили, что решение вступает в силу немедленно, но может потребоваться некоторое время, чтобы были заблокированы все каналы. Уже, например, недоступны каналы «Россия 1», RT, «Россия 24».

Помимо этого, видеохостинг приостанавливает все способы монетизации в России.

Сегодня в России заблокировали сервисы Meta — Instagram и Facebook.