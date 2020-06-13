YouTube начал удалять ролики борцов за права темнокожих с призывами накручивать просмотры

Такие видео назывались, например, «Посмотри, чтобы задонатить BLM бесплатно». В YouTube сочли, что авторы роликов искусственно накручивают метрику и нарушают правила сервиса. Представители видеохостинга заявили, что будут удалять такие видеозаписи. Их авторам не заплатят за просмотры или клики.

Напомним, на днях Tinder заблокировал нескольких пользователей на площадке, которые продвигали движение Black Lives Matter и просили донаты на него. После критики общественности приложению пришлось разблокировать профили.