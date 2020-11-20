YouTube начал вставлять рекламу в видео без монетизации и не платить создателям

Похоже, пока изменения вступили в силу только в американском сегменте YouTube. Вообще, чтобы создатель роликов мог рассчитывать на заработок и стать партнёром видеохостинга, ему нужно иметь более 1000 подписчиков и достичь 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев. Программа позволяет контентмейкеру размещать рекламу в собственных роликах.

Если создатель не участвует в программе, реклама не будет показываться в его видео. Однако согласно новым правилам, YouTube сможет размещать рекламу в любой ролик без монетизации. А автор видео не получит доли с этого.

Издание 9to5google напоминает, что владелец YouTube Alphabet заработал $5 млрд рекламного дохода в третьем квартале 2020 года. А ещё по статистике почти 90% контента на YouTube никогда не достигает 1000 просмотров. Видимо, видеохостинг хочет найти способ монетизировать все эти ролики.