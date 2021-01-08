YouTube начнёт блокировать каналы с критикой президентских выборов в США

Сначала YouTube удалил видео действующего президента США, в котором Трамп во время беспорядков заявил, что у него «украли» выборы и попросил сторонников разойтись по домам.

Потом YouTube сообщил, что будет банить любого пользователя, который нарушит политику видеохостинга о президентских выборах. Согласно правилам YouTube, удалению подлежат материалы, «которые вводят людей в заблуждение, утверждая, что фальсификации или ошибки изменили результаты президентских выборов в США в 2020 году». Пользователю, который опубликует материалы относительно штурма, выдадут предупреждение и на неделю запретят загружать видео. В случае трёх страйков его вообще заблокируют на площадке.