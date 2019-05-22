YouTube начнёт скрывать точное число подписчиков каналов

После внедрения нововведений точное число подписчиков смогут видеть только сами владельцы каналов. Для сторонних аналитических сервисов будет доступна только публичная информация, то есть округлённое число. Как говорят представители YouTube, округление количества подписчиков происходит уже сейчас в некоторых случаях. С августа это начнёт распространяться на все каналы с аудиторией более 1000 человек. Если, например, у канала уже 4227 подписчиков, то показываться публично будет цифра «4.2K».

YouTube решил предупредить об изменениях за несколько месяцев, так как знает, что данный показатель очень важен как для самих блогеров, так и для их фанатов.