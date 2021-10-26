YouTube накажет видео, поощряющие плохое поведение у детей

Ранее YouTube уже обновлял правила, чтобы избавиться от роликов с сексуальными темами, насилием и непристойностями, нацеленных на детей. Только во втором квартале 2021 года компания удалила более 1,8 млн таких видео.

У YouTube есть отдельное приложение для детей — YouTube Kids, в котором видео проходят ещё более тщательный отбор. Недавно компания решила удалять оттуда слишком коммерческий контент, в частности видео, которые фокусируются только на упаковке продукта или призывают детей тратить деньги.

Кроме того, YouTube будет лишать монетизации каналы для детей, которые публикуют «некачественный» контент. Под «некачественными» будут пониматься видео, содержащие слишком много рекламы, или «поощряющие плохое поведение».