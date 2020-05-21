YouTube назвал запрещённые для видео темы о коронавирусе

В правилах указано, что на YouTube запрещено публиковать контент о COVID-19, способный привести к причинению серьёзного вреда здоровью. На видеохостинге недопустимы ложные сведения о лечении болезни. Нельзя призывать людей лечить коронавирусную инфекцию дома средствами народной медицины, молитвами и обрядами. Также нельзя заявлять, будто вакцина или лекарство от коронавируса уже существуют, говорить, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заражение. Запрещено призывать пользователей не обращаться за медицинской помощью.

YouTube также будет удалять видео, в которых содержится неправдивая информация о сути коронавирусной инфекции. В качестве примеров недопустимого контента видеохостинг привёл такие: