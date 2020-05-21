Наука и технологии
Сегодня 14:51
YouTube назвал запрещённые для видео темы о коронавирусе
Самые безумные идеи
YouTube опубликовал новые правила и назвал запрещённые для видео темы о коронавирусе. К ним относятся и идеи о связи болезни с 5G, и отрицание существования инфекции.
В правилах указано, что на YouTube запрещено публиковать контент о COVID-19, способный привести к причинению серьёзного вреда здоровью. На видеохостинге недопустимы ложные сведения о лечении болезни. Нельзя призывать людей лечить коронавирусную инфекцию дома средствами народной медицины, молитвами и обрядами. Также нельзя заявлять, будто вакцина или лекарство от коронавируса уже существуют, говорить, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заражение. Запрещено призывать пользователей не обращаться за медицинской помощью.
YouTube также будет удалять видео, в которых содержится неправдивая информация о сути коронавирусной инфекции. В качестве примеров недопустимого контента видеохостинг привёл такие:
- заявления о том, что COVID-19 не приводит к смерти;
- утверждения о том, что люди определённой национальности или расы имеют иммунитет против болезни;
- видео с призывами отказаться от азиатской еды, чтобы не заразиться коронавирусом;
- видео с утверждениями, что очистить воздух от инфекции можно с помощью фейерверков;
- идея о том, что COVID-19 вызван излучением от 5G;
- видео с информацией о возможности заразиться во время тестирования на коронавирус;
- заявления, что COVID-19 не распространяется в жарком климате;
- утверждения о бесполезности социального дистанцирования и самоизоляции.