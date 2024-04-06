YouTube не захотел «делиться» видео для обучения ИИ OpenAI

В недавнем интервью генеральный директор YouTube Нил Мохан впервые публично затронул эту тему. Хотя он не смог подтвердить, использовал ли OpenAI видеоролики YouTube для разработки Sora, он подчеркнул, что такое использование было бы «явным нарушением» условий использования YouTube.

Мохан подчеркнул, что создатели, загружающие контент, имеют определенные ожидания. Соблюдение условий обслуживания YouTube, запрещающих скачивать «транскрипты или фрагменты видео», имеет первостепенное значение.

Дебаты вокруг обучающих данных для таких мощных моделей ИИ, как Sora, ChatGPT и DALL-E, разгораются все сильнее. Для работы этих инструментов требуются огромные объемы контента из различных источников. Такие компании, как OpenAI и Google, вступают в гонку за лучшие данные для оптимальной работы ИИ.

OpenAI, поддерживаемая Microsoft, пока никак не прокомментировала обвинения.