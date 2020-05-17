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YouTube переопределил значение «высокого разрешения» для видео

720p больше таковым не считается
Обычно термин HD (High Definition) означает минимальные требования к разрешению в 1280 х 720 пикселей. Однако обнаружилось, что YouTube переопределил значение «высокого разрешения» для видео.

Это обнаружил автор издания Wccftech. Он заметил, что в настройках видео на YouTube разрешение 720p больше не помечается значком HD. И действительно, эту пометку теперь можно увидеть рядом с разрешением 1080p.

Wccftech

Автор отмечает, что это довольно странный и интересный одновременно шаг. Он пишет, что видел отличные примеры футажей и в 720p. Больше пикселей, по его мнению, не означает лучшее качество изображения.

Точные причины такого решения YouTube, конечно, остаются неизвестными. Может быть видеохостинг подстраивается под развивающиеся технологии, и в мире, в котором есть 4K и 8K (и даже больше), стандарты поменять не грех.

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