YouTube переопределил значение «высокого разрешения» для видео

Автор отмечает, что это довольно странный и интересный одновременно шаг. Он пишет, что видел отличные примеры футажей и в 720p. Больше пикселей, по его мнению, не означает лучшее качество изображения.

Точные причины такого решения YouTube, конечно, остаются неизвестными. Может быть видеохостинг подстраивается под развивающиеся технологии, и в мире, в котором есть 4K и 8K (и даже больше), стандарты поменять не грех.