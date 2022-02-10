YouTube планирует создать собственную метавселенную

“Предоставление поклонникам проверяемого способа владения уникальными видео, фотографиями, искусством и даже опытом их любимых создателей может стать привлекательной перспективой для создателей и их аудитории”, - объяснили свою позицию по отношению к NFT в YouTube.

YouTube также отдал предпочтение метавcеленной, которая описывает общие виртуальные миры, где люди обычно взаимодействуют друг с другом через аватары.

YouTube заявил, что у него пока нет твердых идей, но одной из возможностей может быть предоставление пользователям возможности совместного просмотра видео в метаверсе. В целом, на данный момент YouTube сосредоточится на видео, связанных с “играми, где мы будем работать над тем, чтобы привнести больше взаимодействия в игры и сделать их более живыми”, - говорится в недавнем блоге.