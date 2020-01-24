YouTube подтвердил, что модерация видео может вызывать психические расстройства

Об этом пишет издание The Verge. По его информации, соглашение разослала модераторам компания Accenture, подрядчик YouTube. Стоит отметить, что произошло это незадолго после того, как журналисты написали материал о ментальных расстройствах среди модераторов. То есть YouTube буквально подтвердил, что работа таких сотрудников может быть опасной для их психического здоровья.

В соглашении также указано, что работники обратятся к психологам и расскажут обо всём руководству, если обнаружат у себя проблемы. Эксперты считают это требование незаконным. Тем не менее, в Accenture заявили, что благополучие сотрудников — основной приоритет компании.