YouTube пригрозил каналу Ростеха блокировкой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех. Утверждается, что на канале Ростеха публиковались ролики о технике, российских инженерах и разработках. Также там есть рекламные ролики истребителя Су-75, который ранее презентовал Ростех. В целом, госкорпорация является разработчиком продукции военного назначения.

В Ростехе пожаловались, что западная демократия «насаждает запреты, душит свободу мнений и затыкает рты».