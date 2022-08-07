YouTube пригрозил каналу Ростеха блокировкой

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YouTube пригрозил каналу Ростеха блокировкойВ Ростехе уже пожаловались на «удушение свободы мнений»
Google уведомила Ростех о блокировке YouTube-канала в связи с санкциями. В госкорпорации заявили, что были готовы к возможному удалению и заранее перенесли все ролики на Rutube.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ростех. Утверждается, что на канале Ростеха публиковались ролики о технике, российских инженерах и разработках. Также там есть рекламные ролики истребителя Су-75, который ранее презентовал Ростех. В целом, госкорпорация является разработчиком продукции военного назначения.
В Ростехе пожаловались, что западная демократия «насаждает запреты, душит свободу мнений и затыкает рты».