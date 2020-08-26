YouTube признал, что может удалять не нарушающие правила ролики

Сообщается, что за указанный период модерацию не прошли 11 401 969 роликов. Такое количество было обусловлено большими масштабами использования алгоритмов для модерации. Дело в том, что из-за пандемии многие сотрудники ушли на удалёнку и отдали часть работы компьютеру.

«Принимая во внимание значительное сокращение возможностей людей в плане проверки контента, обусловленное пандемией, мы были вынуждены сделать выбор между потенциально недостаточным и потенциально избыточным контролем. Поскольку ответственность является нашим главным приоритетом, мы выбрали последнее — использование технологий для помощи в выполнении работы, которая обычно возлагается на рецензентов», — рассказали представители YouTube.

В YouTube признают, что алгоритмы могут снизить точность модерации, из-за чего с платформы могут удаляться ролики, не нарушающие правила. Авторы видео имеют право подавать апелляцию в таких случаях.