YouTube разрешил вырезать спорные моменты из видео, чтобы их не удалили

Правообладатели могут подавать жалобы на контент, размещённый на YouTube. В случае подтверждения жалобы, ролик может быть удалён. Теперь же пользователи, опубликовавшие видео, смогут увидеть, какой конкретно контент нарушает авторские права. Специальный инструмент Trim в YouTube Studio позволит им вырезать спорные фрагменты из роликов.

Просмотреть претензии правообладателей можно на вкладке «Видео» в столбце Restrictions («Ограничения»). Если дело касается музыки, а не видеоряда, то автор ролика может заменить её или выключить звук.

Впрочем журналисты утверждают, что это нововведение не решит основную проблему. Автоматическая система Content ID всё ещё может ошибочно удалить или отключить монетизацию видео, и доказать ошибку сложно.