YouTube решила сильнее бороться с теориями заговоров про педофилию

В YouTube сообщили, что предпринимают ещё один шаг в усилиях по борьбе с насилием и притеснениями. Площадка будет удалять больше контента о теории заговора, который используется для оправдания настоящего насилия. YouTube будет не только избавляться от оскорбительного контента, но и вознаграждать надёжных авторов.

РБК пишет, что речь идёт о теориях заговора QAnon и Pizzagate. Первая гласит о том, что Дональд Трамп собирается разоблачить международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии США и американские знаменитости. Сторонники Pizzagate же опираются на слитую в Wikileaks переписку главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон с владельцем пиццерии Comet Ping Pong. Теория утверждает, что Клинтон имеет отношение к тайной организации педофилов.