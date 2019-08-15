YouTube стал главным источником новостей для подростков

В опросе участвовали 1000 подростков. 75% респондентов в возрасте от 13 до 17 лет признались, что им необходимо быть в курсе событий. А 60% опрошенных ответили, что предпочитают узнавать новости от своих любимчиков на YouTube.

Представители Common Sense Media считают, что это является поводом для беспокойства. Ведь знаменитости и инфлюенсеры в соцсетях не могут быть достоверным источником информации и проверить то, что они говорят, сложно.

Только 41% опрошенных подростков рассказали, что узнают новости из бумажных и онлайн-изданий, а 37% — из телепрограмм. Стоит отметить, что 40% участников опроса согласились с тем, что информация в специальных новостных изданиях может быть более достоверной, чем в соцсетях.