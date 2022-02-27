YouTube тоже запретил зарабатывать российским государственным СМИ

Как заявили в YouTube, которым владеет Google, сервис «приостанавливает возможность монетизации ряда каналов, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями».

Представитель YouTube заявил журналистам, что платформа будет реже рекомендовать пользователям российские государственные СМИ. Некоторые из этих каналов, в том числе RT, также будут заблокированы на Украине по «запросу правительства». Стоит отметить, что YouTube начал маркировать видео, размещённые государственными источниками, в 2018 году.

Пока неясно, какие именно каналы попали под ограничения помимо RT. Издание The Verge запросило у YouTube список затронутых каналов, но пока не получило ответ.