YouTube удалил аккаунт крымского телеканала

Как рассказали представители «Крым 24», сегодня утром команда YouTube внезапно удалила аккаунт телеканала. При этом никаких предупреждений владельцам не выносили. Причины пока тоже не объяснены. На телеканале рассказали, что сейчас переносят видеоматериалы на собственный плеер.

В News Front тоже сообщили, что канал издания YouTube удалил без «предъявления претензий». При этом в редакции считают, что ситуацию должен рассмотреть Роскомнадзор.

В Anna News пообещали направить официальное требование восстановить канал к администрации YouTube. В издании отметили, что видеохостинг при удалении сослался на «нарушение правил сайта».