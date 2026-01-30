YouTube удалил каналы с «ИИ-мусором» с 4,7 миллиардами просмотров

Согласно отчету компании Kapwing, с площадки с начала года удалили 16 популярных каналов, ранее входивших в топ-100 по подписчикам среди ИИ-контента. Эти каналы суммарно имели более 35 миллионов подписчиков и собрали свыше 4,7 миллиарда просмотров. Их общий годовой доход оценивался почти в 10 миллионов долларов.

Некоторые каналы были полностью удалены, у других YouTube просто стер все видео.

При этом компания подчеркивает: она не против использования ИИ как «творческого инструмента», но хочет, чтобы платформа оставалась местом, где людям «приятно проводить время», без потока «пустых и раздражающих видео».