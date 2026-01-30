Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2026, 20:48
1 мин.

YouTube удалил каналы с «ИИ-мусором» с 4,7 миллиардами просмотров

Активная борьба с «мусорными» контентом
В начале 2026 года YouTube резко усилил борьбу с «низкокачественным контентом», созданным с помощью ИИ, пишут СМИ.
YouTube удалил каналы с «ИИ-мусором» с 4,7 миллиардами просмотров

© Ferra.ru

Согласно отчету компании Kapwing, с площадки с начала года удалили 16 популярных каналов, ранее входивших в топ-100 по подписчикам среди ИИ-контента. Эти каналы суммарно имели более 35 миллионов подписчиков и собрали свыше 4,7 миллиарда просмотров. Их общий годовой доход оценивался почти в 10 миллионов долларов.

Некоторые каналы были полностью удалены, у других YouTube просто стер все видео.

При этом компания подчеркивает: она не против использования ИИ как «творческого инструмента», но хочет, чтобы платформа оставалась местом, где людям «приятно проводить время», без потока «пустых и раздражающих видео».