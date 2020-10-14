Наука и технологии
Сегодня 20:45
YouTube удалит видео с информацией о чипировании людей вакциной от коронавируса
Потому что она ложная
Сервис YouTube будет удалять видео, в которых содержится дезинформация о вакцине от коронавируса. Нельзя будет размещать ролики с утверждениями о том, что вакцина может вызвать бесплодие или чипировать людей.
В целом, YouTube будет избавляться от видео с любой информацией, противоречащей позиции медицинских экспертов или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Новые правила расширят уже существующую политику YouTube по поводу дезинформации о коронавирусной инфекции. Согласно этой политике, на видеосервисе нельзя публиковать видео, в которых утверждается, что коронавируса не существует или что он не заразен.
Стоит отметить, что с антивакцинаторами YouTube начал бороться еще в 2019 году. Тогда площадка запретила монетизировать видео, в которых говорится о вреде вакцин.