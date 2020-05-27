YouTube уличили в цензуре комментариев с критикой китайских властей

Как пишет The Verge, видеосервис автоматически удаляет комментарии на китайском языке и с критикой правящей Коммунистической партии страны. В частности, YouTube избавляется от комментариев с фразами «коммунистический бандит» или «партия 50 центов» (это намёк на то, что у Китая есть свои боты, которые пишут похвалу партии в интернете за 50 центов). Аналоги сообщений на других языках не трогают.

В YouTube заявили, что удаление комментариев происходит по ошибке. The Verge рассказал, что такая проблема наблюдается уже с октября 2019 года.