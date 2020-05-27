Наука и технологии
Сегодня 14:09
YouTube уличили в цензуре комментариев с критикой китайских властей
Видеохостинг удаляет их автоматически
Ещё в 2009 году самый известный в мире видеосервис заблокировали в Китае. Тем не менее, сейчас, спустя почти десять лет, YouTube уличили в цензуре комментариев с критикой китайских властей.
Как пишет The Verge, видеосервис автоматически удаляет комментарии на китайском языке и с критикой правящей Коммунистической партии страны. В частности, YouTube избавляется от комментариев с фразами «коммунистический бандит» или «партия 50 центов» (это намёк на то, что у Китая есть свои боты, которые пишут похвалу партии в интернете за 50 центов). Аналоги сообщений на других языках не трогают.
В YouTube заявили, что удаление комментариев происходит по ошибке. The Verge рассказал, что такая проблема наблюдается уже с октября 2019 года.