YouTube включит в видео ещё больше рекламы

До сих пор, чтобы реклама могла появиться в середине ролика, его продолжительность должна была составлять не менее десяти минут. Авторы видео не были обязаны включать такую рекламу, но она давала им больше денег.

Теперь же YouTube позволил размещать рекламу в середине роликов продолжительностью всего восемь минут. Что ещё интереснее, сервис включит такую рекламу по умолчанию. Причём настройка изменятся как для новых роликов, так и для уже опубликованных на платформе. Даже если ранее авторы решили не включать рекламу в середине, теперь она появится там автоматически.