YouTube выплатит $200 миллионов штрафа за рекламу для детей

Google должна выплатить FTC от $150 до $200 миллионов. Комиссия считает, что таргетированная реклама для детей нарушает закон, запрещающий собирать информацию о лицах младше 13 лет без разрешения их родителей.

Разбирательство по этому поводу началось в 2018 году после жалоб группы пользователей. Теперь ясно, что штраф, который всё-таки согласилась выплатить Google для урегулирования конфликта, станет одним из крупнейших на тему защиты детей в интернете.

Напомним, у YouTube есть теперь отдельное приложение для детей YouTube Kids. Там родители могут сами контролировать контент для детского просмотра.