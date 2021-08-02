YouTube выпустит удешевлённую версию подписки

В подписке Premium Lite не будет возможности скачивать видео для просмотра без интернета и воспроизводить ролики на фоне. Пока новый тарифный план тестируется в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Premium Lite будет стоить 6,99 евро в месяц в указанных странах. Для сравнения обычная подписка Premium оценена в Европе в 11,99 евро. В России YouTube Premium стоит 199 рублей в месяц, то есть новая подписка должна будет оказаться ещё дешевле.

В YouTube также отметили, что экспериментируют с тарифными планами и смотрят на отзывы аудитории.