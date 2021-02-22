YouTube заблокировал разговор о шахматах за расизм

Об этом рассказывает издание «Известия». В ролике, который стал поводом для блокировки, шахматист Антонио Радич и Хикару Накамура обсуждали разные стратегии игры в шахматы. В их речи часто упоминалось слово «чёрные» по отношению к шахматным фигурам. Алгоритмы YouTube пометили ролика как «вредоносный». Как оказалось, в 80% случаев слова о чёрных фигурах алгоритм помечал как расизм.

Администрация YouTube уже исправила ошибку. Канал Антонио Радича разблокировали через сутки.

Недавно YouTube по ошибке заблокировал канал ChilledCow и прервал стрим, который длился 1,5 года. Это знаменитый стрим с аниме-девочкой, которая делает уроки.