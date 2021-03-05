Наука и технологии
Вчера в 21:02
YouTube заставили автоматически включать субтитры, когда пользователь ест чипсы
На случай, если из-за хруста не слышно фильм
Когда ешь что-то хрустящее во время просмотра видео, звук собственного жевания может перекрывать звук ролика. Создано специальное расширение для браузера Chrome, которое поможет решить эту проблему. Оно автоматически включает субтитры на YouTube, когда пользователь ест чипсы или другие хрустящие снэки.
Расширение разработала вьетнамская студия Bliss Interactive and Happiness Saigon. Разработчики использовали 178 часов записей того, как люди жуют картофельные чипсы. Это всё стало обучающими данными для модели машинного обучения.
После установки расширения, оно начинает «слушать» пользователя и автоматически включать субтитры в видео, где это возможно.
Журналисты отметили, что расширение может не работать, если пользователь ест чипсы очень тихо или у его ноутбука слабый микрофон.