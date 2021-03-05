YouTube заставили автоматически включать субтитры, когда пользователь ест чипсы

Расширение разработала вьетнамская студия Bliss Interactive and Happiness Saigon. Разработчики использовали 178 часов записей того, как люди жуют картофельные чипсы. Это всё стало обучающими данными для модели машинного обучения.

После установки расширения, оно начинает «слушать» пользователя и автоматически включать субтитры в видео, где это возможно.

Журналисты отметили, что расширение может не работать, если пользователь ест чипсы очень тихо или у его ноутбука слабый микрофон.