Юань впервые обогнал доллар в трансграничных платежах в Китае

В марте объем трансграничных платежей и поступлений в юанях достиг рекордно высокого уровня в $549,9 млрд, по сравнению с $434,5 млрд в предыдущем месяце. Это составляет 48,4% всех трансграничных операций, в то время как доля доллара снизилась до 46,7% с 48,6%.

Этот сдвиг отражает усилия Пекина по содействию интернационализации юаня. Доля юаня в глобальных валютных операциях по торговому финансированию также увеличилась до 4,5% в марте, что выше, чем в предыдущем месяце, в то время как доллар по-прежнему доминирует с 83,71%.