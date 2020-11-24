Юг России защитят новейшими глушилками сотовой, радиосвязи и беспилотников

Об этом пишет издание «Известия». Универсальными комплексами «Палантин» оснастят все армейские батальоны РЭБ в Южном военном округе. Новинку впервые опробовали год назад под Воронежем. С помощью комплекса тренировались подавлять связь на дистанции до тысячи километров.

Военный эксперт рассказал, что «Палантин» создавался для противодействия новым военным системам связи НАТО. Но в итоге комплекс получился настолько универсальным, что способен выполнять другие задачи. Особенно интересна его способность глушить любые беспилотники. Война в Карабахе показала, что они могут быть грозным оружием.

Ещё одна важная особенность «Палантина» — возможность действовать против современных радиостанций, способных менять свои частоты и алгоритмы работы.