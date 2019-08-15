Юпитер назвали «убийцей» другой планеты

У газового гиганта есть своё магнитное поле, которое создаётся благодаря процессам в ядре планеты. Поэтому о свойствах ядра можно узнать через измерения показателей магнитосферы. Так, данные зонда «Юнона», который крутится на орбите Юпитера, показали, что ядро гиганта состоит из тяжёлых металлов и достигает половины его радиуса.

Однако раньше учёные полагали, что оно должно быть минеральным, каменистым и иметь куда более скромные размеры. Международная группа исследователей опубликовала статью, в которой описывает гипотезу, объясняющую реальные размеры и состав ядра Юпитера. Согласно идее учёных, на ранних этапах развития планета могла столкнуться с другим объектом (предположительно, тоже планетой) и поглотить его. От него газовый гигант и получил тяжёлые элементы.