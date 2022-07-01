Юрист Apple признал себя виновным в махинациях с ценными бумаги. Он должен был это предотвращать

Джин Левофф, бывший корпоративный секретарь и директор по корпоративному праву компании, "присвоил существенную, не подлежащую разглашению информацию о финансовых результатах Apple, а затем совершал сделки с акциями компании" с февраля 2011 года по апрель 2016 года, говорится в пресс-релизе.

Левофф также работал в Комитете по раскрытию информации Apple - группе, которая изучала отчеты о доходах компании и документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США перед их публикацией. Используя информацию, которой он был посвящен, он якобы смог получить прибыль в размере "примерно $227 000 по некоторым сделкам" и избежать убытков в размере "примерно $377 000 по другим", согласно заявлению Минюста.

Вынесение приговора Левоффу назначено на 10 ноября.