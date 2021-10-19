Юрист рассказал о домогательствах Билла Гейтса до сотрудницы

Как сообщает Wall Street Journal, в 2008 году главный юрист компании объединился с HR-менеджером, чтобы заставить Гейтса перестать приставать к сотруднице по электронной почте. В те времена Билл был председателем совета директоров Microsoft. Уже тогда компания была осведомлена о его проблемном поведении, если верить сообщениям.

Представитель Гейтса уже заявил, что это всё слухи и ложь. Однако сама Microsoft, похоже, подтвердила, что и электронные письма, и ответ компании на них были правдивыми. «Несмотря на кокетливость, они (прим. письма) не были откровенно сексуальными, но считались неуместными», — сказал журналистам представитель Microsoft.