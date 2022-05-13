Юристы подали иск от имени слона

Как сообщает Wall Street Journal, юристы из Nonhuman Rights Project подали ходатайство от имени Хэппи, чтобы установить её правосубъектность и, таким образом, освободить из заточения в Бронксском зоопарке. Там слониха жила с 1977 года. В зоопарк Хэппи забрали, когда ей было всего шесть лет.

Юристы заявили, что слона посадили в тюрьму. Более 40 лет животное содержалось в заключении. Как отмечают журналисты, в 2005 году Хэппи стала первым слоном, прошедшим тест на распознавание себя в зеркале. В 2012 году в New York Post писали, что слониха часто содержится в клетках, которые лишь вдвое больше её самой.

Дело Хэппи, которое будет рассмотрено в Верховном суде штата Нью-Йорк, является юридическим прецедентом.