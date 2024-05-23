Юристы: у авторов ChatGPT могут быть реальные проблемы со Скарлетт Йоханссон

Эксперты-юристы считают, что у Йоханссон есть весомые аргументы, основанные на законах о праве на публичность. Эти законы защищают знаменитостей от «несанкционированного использования их идентификационных признаков», включая голос. Аналогичные дела, связанные с имитацией голоса в рекламе (Бетт Мидлер, Том Уэйтс), были решены в пользу знаменитостей.

Йоханссон подкрепляет свои аргументы тем, что она — известная актриса, сыгравшая заметного персонажа ИИ в успешном фильме. Кроме того, пост генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в социальных сетях с упоминанием «ее» во время демонстрации еще больше подталкивает к предположениям о намеренной имитации.

Хотя OpenAI отрицает намерение подражать голосу Йоханссон, общественное мнение и предыдущий отказ Йоханссон работать с компанией могут нанести вред.