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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 23:01
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Юристы: у авторов ChatGPT могут быть реальные проблемы со Скарлетт Йоханссон

Компания обвиняется в незаконном присвоении голоса
Адвокаты Скарлетт Йоханссон собираются подать в суд на компанию OpenAI за то, что она якобы использовала в своем ИИ-помощнике ChatGPT голос, удивительно похожий на ее. Спор возник из-за недавней демонстрации OpenAI «Sky», новой голосовой опции для ChatGPT, которую многие в сети сравнили с голосом Йоханссон в фильме «Она».
Юристы: у авторов ChatGPT могут быть реальные проблемы со Скарлетт Йоханссон
© Ferra

Эксперты-юристы считают, что у Йоханссон есть весомые аргументы, основанные на законах о праве на публичность. Эти законы защищают знаменитостей от «несанкционированного использования их идентификационных признаков», включая голос. Аналогичные дела, связанные с имитацией голоса в рекламе (Бетт Мидлер, Том Уэйтс), были решены в пользу знаменитостей.

Йоханссон подкрепляет свои аргументы тем, что она — известная актриса, сыгравшая заметного персонажа ИИ в успешном фильме. Кроме того, пост генерального директора OpenAI Сэма Альтмана в социальных сетях с упоминанием «ее» во время демонстрации еще больше подталкивает к предположениям о намеренной имитации.

Хотя OpenAI отрицает намерение подражать голосу Йоханссон, общественное мнение и предыдущий отказ Йоханссон работать с компанией могут нанести вред.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#фильм
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#ChatGPT
,
#голос