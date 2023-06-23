Юристы захотели упростить себе работу с помощью ChatGPT: их оштрафовали

Юристы захотели упростить себе работу с помощью ChatGPT: их оштрафовалиПотому что нужно перепроверять информацию
Судья в США наложил штраф в размере $5000 на двух юристов и их юридическую фирму за представление фиктивного юридического исследования в иске о причинении авиационного вреда, обвинив в их неправомерном поведении инструмент искусственного интеллекта ChatGPT.
Судья Кевин Кастел обвинил их в недобросовестных действиях, но предпочел смягчить санкции, приняв во внимание их извинения и меры по исправлению положения. Кастел подчеркнул, что, хотя технологические достижения, такие как инструменты искусственного интеллекта, приемлемы, адвокаты несут ответственность за обеспечение точности своих заявлений.
Было установлено, что юристы из Levidow, Levidow & Oberman, P.C., представили несуществующие судебные заключения с сфабрикованными цитатами, даже когда их реальность была поставлена под сомнение.
Судья также отметил уклончивые объяснения и недобросовестность адвокатов. В конечном счете суд отклонил основной авиационный иск в связи с истечением срока давности.