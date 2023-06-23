Юристы захотели упростить себе работу с помощью ChatGPT: их оштрафовали

Судья Кевин Кастел обвинил их в недобросовестных действиях, но предпочел смягчить санкции, приняв во внимание их извинения и меры по исправлению положения. Кастел подчеркнул, что, хотя технологические достижения, такие как инструменты искусственного интеллекта, приемлемы, адвокаты несут ответственность за обеспечение точности своих заявлений.

Было установлено, что юристы из Levidow, Levidow & Oberman, P.C., представили несуществующие судебные заключения с сфабрикованными цитатами, даже когда их реальность была поставлена под сомнение.

Судья также отметил уклончивые объяснения и недобросовестность адвокатов. В конечном счете суд отклонил основной авиационный иск в связи с истечением срока давности.