Юрские рыбы умирали, давившись древними кальмарами. Так это выглядело

Опубликовано 05 июля 2025, 22:301 мин.
Юрские рыбы умирали, давившись древними кальмарами. Так это выгляделоПоказало исследование
Юрские рыбы умирали, давившись древними кальмарами. Недавнее исследование показало, что некоторые юрские рыбы рода Tharsis умирали, пытаясь проглотить древних головоногих — белемнитов. Учёные Мартин Эберт и Мартина Кёльбль-Эберт изучили около 4200 окаменелостей этих рыб и обнаружили, что у некоторых белемниты застревали в горле.
© J. Geppert and procured with permission by J. Geppert).
Tharsis — это вымерший вид рыб, живших около 150 миллионов лет назад в тёплых лагунах архипелага Зольнхофен (Германия). Эти воды были бедны кислородом, а дно практически не поддерживало жизнь, поэтому окаменелости здесь хорошо сохранились.
Хотя белемниты встречаются в этом районе довольно редко, некоторые оказались в глотках рыб. Учёные предполагают, что рыбы принимали мёртвых белемнитов, покрытых водорослями и бактериями, за еду. Однако рыбы не могли проглотить или выплюнуть этих «кальмаров» и пытались вытолкнуть их через жабры, что приводило к удушью.