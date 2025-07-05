Юрские рыбы умирали, давившись древними кальмарами. Так это выглядело

Tharsis — это вымерший вид рыб, живших около 150 миллионов лет назад в тёплых лагунах архипелага Зольнхофен (Германия). Эти воды были бедны кислородом, а дно практически не поддерживало жизнь, поэтому окаменелости здесь хорошо сохранились.

Хотя белемниты встречаются в этом районе довольно редко, некоторые оказались в глотках рыб. Учёные предполагают, что рыбы принимали мёртвых белемнитов, покрытых водорослями и бактериями, за еду. Однако рыбы не могли проглотить или выплюнуть этих «кальмаров» и пытались вытолкнуть их через жабры, что приводило к удушью.