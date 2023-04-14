Южная Корея будет платить затворникам, чтобы они выходили из дома

Цель программы - побудить молодых людей в возрасте от 9 до 24 лет, которые испытывают социальную замкнутость, пойти в школу, университет или на работу.

Новая инициатива является частью усилий Южной Кореи по борьбе с безработицей среди молодежи, которая в настоящее время составляет 7,2%, и снижением рождаемости, угрожающим производительности труда.

По данным Корейского института здравоохранения и социальных вопросов, около 350 000 человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее испытывают одиночество или изоляцию, причем 40% молодежи-затворников начинают уходить в себя еще в подростковом возрасте.

Правительство также готово финансировать корректирующие операции для решения проблем с внешностью, включая шрамы, которых подростки могут стыдиться, а также помощь в приобретении школьных и спортивных принадлежностей.