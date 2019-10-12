Наука и технологии
Сегодня 19:32
Южная Корея начала сокращать армию
Возможно, заменят военных роботизированной техникой
Министерство обороны Южной Кореи официально заявило о начале сокращения армии. Нехватку военных хотят восполнить внедрением роботизированной техники.
Состав вооружённых сил страны сократится почти на сто тысяч человек. Случиться это должно до 2023 года. Всего армия Южной Кореи к тому времени будет насчитывать 365 тысяч военнослужащих. В основном, сокращение коснётся Сухопутных войск.
Нехватку людей будут компенсировать внедрением роботизированной военной техники. Южная Корея также хочет призвать в армию больше женщин.
Сокращение вооружённых сил, скорее всего, связано с длительным демографическим кризисом в стране. Несмотря на то, что в Южной Корее действует общая воинская повинность, людей становится слишком мало.
Отметим, что ранее в стране говорили о планах создать комбинированную армию, состоящую из военнослужащих и беспилотных машин.
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