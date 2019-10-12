Южная Корея начала сокращать армию

Состав вооружённых сил страны сократится почти на сто тысяч человек. Случиться это должно до 2023 года. Всего армия Южной Кореи к тому времени будет насчитывать 365 тысяч военнослужащих. В основном, сокращение коснётся Сухопутных войск.

Нехватку людей будут компенсировать внедрением роботизированной военной техники. Южная Корея также хочет призвать в армию больше женщин.

Сокращение вооружённых сил, скорее всего, связано с длительным демографическим кризисом в стране. Несмотря на то, что в Южной Корее действует общая воинская повинность, людей становится слишком мало.

Отметим, что ранее в стране говорили о планах создать комбинированную армию, состоящую из военнослужащих и беспилотных машин.